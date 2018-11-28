Tanesini 1 ayda bitiriyor, 30 bin liradan satıyor

Bundan 32 yıl önce kuyumculara vitrin mankeni yapımıyla işe başlayan Burhan Yılmaz, yıllar içinde yaptığı heykellerin kapsamını genişleterek belediyelerin park ve bahçelere koyduğu insan ve hayvan heykellerini yapmaya başladı. Bursa'da park ve bahçelerde sergilenen bir çok insan ve hayvan heykeli Yılmaz tarafından yapıldı. Bursa'da bu işi yapan birkaç heykeltıraştan bir tanesi olan usta, aylarca uğraşarak bir heykeli meydana çıkartıyor ve bu heykellerin tanesini 20 ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Bir heykelin aylarca süren çalışmanın ardından piyasaya çıktığını ifade eden heykeltıraş Burhan Yılmaz, “Bu işe ben 32 yıl önce başladım. İlk başlarda ufak tefek sanayi işleri yapmaya başladım, daha sonra ise heykel işine döndüm. Ben modellemenin sonunda kalıp alma ve kalıp işlerini yapıyorum. Heykelleri polyester, bronz ve alüminyumdan yapıyorum. Bu işler maliyetli olduğu için genelde belediyelere yapmaktayım. Özel sipariş verenler varsa onlara özel heykeller yapıyorum. Bir heykeli yapmak 1 ayı geçiyor. Tanesini 20 ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlarla satmaktayım” dedi.

Burhan Yılmaz ile birlikte çalışan heykeltıraş Dilek Erkoç, “Burhan Bey ile çalışmalar yapıyorum. Şu an yaptığımız işler sipariş. Her türlü malzemeden heykel yapabiliyorum” şeklinde konuştu.

Burak Türker

