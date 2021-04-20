Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu

Yangın, gece saatlerinde Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi 1015. Sokak ile Anafartalar Caddesi'nin kesiştiği noktada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 1015. Sokak'tan Anafartalar Caddesi'ne çıkış yapmakta olan Turgay T. idaresindeki 54 ADU 837 plakalı Renault markalı otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Bir tanıdığından emanet aldığı öğrenilen aracın motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü Turgay T., aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Ekipler, yangını söndürdükten sonra uzun süren soğutma çalışması yaptı.

Otomobilde maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili ekipler inceleme başlattı.

Esra Angün

