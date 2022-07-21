Tanık: 'Gayrimenkul ihtiyaçlarına dijital çözüm getiriyoruz'

İmza attıkları projelerde teknolojik gelişmeleri entegre ederek gayrimenkul sektöründe yeniliklere öncülük eden şirket, sektöre farklı bir soluk getirecek yeni uygulamasını duyurdu. NATA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık, “Proje ile müşterilerimiz site üzerinden aradıkları konut, ofis ya da ticari gayrimenkule tek tıkla ulaşabilecek. Ve aynı hızla geri dönüş alıp hem zamandan tasarruf edecek hem de önemli avantajlardan faydalanacaklar” dedi.

Alırken kazandıran sistem

Platformu “sadakat sistemi” fikri üzerine inşa ettiklerini belirten Yusuf Tanık, “NATA Yaşam'a dahil olacak müşterilerimiz, birçok avantaj ve fırsatın sahibi olacak. Tüm projelerimizden öncelikli haberdar olmak, gayrimenkulleri indirimli fiyatlarla satın alabilmek bunlardan sadece birkaçı” şeklinde konuştu.

Sistemin detaylarını da anlatan Tanık, sözlerini şöyle devam etti:

“Firmamızdan bir daire, ofis ya da ticari gayrimenkul alan müşterilerimize hediye çekleri vereceğiz. Ve bu çekleri holdingimizin bünyesinde bulunan alışveriş merkezlerinde kullanabilecekler. Yani alım yapar yapmaz kazanmaya başlayacaklar”.

Yeni projeler yolda

Projeyi duyurmaları ile birlikte yoğun bir taleple karşılaştıklarını dile getiren Yusuf Tanık, platforma şimdilik mevcuttaki projeleri dahil ettiklerini, hedeflerinin portföylerini daha da genişletmek olduğunu vurguladı. Tanık, ''Şu an Ankara'daki NATA İncek Konutları, Antares Konutları, Vega Cadde, Vega Otonomi, Hittower Apex ve Koru Konfor projelerimiz var. Yine Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Bodrum ve Milas'ta yakında hayata geçireceğimiz yatırımlarımız bulunuyor. Onları da satışa çıkaracağız. Hedefimiz siteyi ziyaret eden tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek portföyü oluşturmak'' diye konuştu.