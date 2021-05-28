Tanker sahile sürüklendi, İstanbul Boğazı trafiği durduruldu

KURTARMA 11 römorkörü refakatinde İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri halat vererek müdahale etti.

Sahile 300 metre kala durdurulan tankere, KURTARMA 8 römorkörü ve KEGM 5 can kurtarma bot yönlendirildi. Öte yandan İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

İstanbul Valiliğinden kıyıya sürüklenen tankere ilişkin açıklama!

İstanbul Valiliği, makine arızası nedeniyle kıyıya sürüklenen tankerin durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA 11 römorkörü refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli ham petrol taşıyan tanker, yapılan ivedi müdahaleyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sahile 300 metre kala durdurulmuştur. KURTARMA 8 römorkörümüz ve KEGM 5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz da bölgeye intikal ettirilmiş olup Boğaz trafiği askıya alınmıştır” denildi.