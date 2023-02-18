Tankere arkadan çarpan taksi takla attı, o anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Edremit Devlet Hastanesi kavşağında Ş.M.'nin kullandığı 10 T 3245 plakalı ticari taksi N.İ. idaresindeki 60 RB 333 plakalı tankere hareket halinde iken arkadan çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari otomobil takla attı. Çarpışmanın sonrasında devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı. 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Emrah Elmas



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