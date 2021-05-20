Tankerlerin biri gitti diğeri geldi, ultra lüks yat 240 bin litre yakıt aldı

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ultra lüks yatlarda Bodrum'a gelmeye başladı. Lüks yatların bazıları deniz açığına demir atarken bazıları ise yakıt ikmali yapmaya başladı. Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan “Dream” isimli ultra lüks yat yaklaşık 240 bin litre yakıt aldı. Tankerlerin kuyruğa girdiği gemi yanaşma iskelesinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar ise yata bakmaktan kendilerini alamadı. 1 milyon 752 bin liralık yakıt alacağı öğrenilen yatın akşam saatlerine kadar yakıt ikmalinin devam edeceği öğrenildi.

1997 yılında Türkiye'de üretildiği öğrenilen 106 metre uzunluğundaki lüks yat, Atina'dan Bodrum'a geldi. Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen yat, birkaç ayda bir Bodrum'a yakıt ikmali için geliyor. Türkiye'de Yunanistan'dan daha uygun şartlarla yakıt alabilen yata daha önceki gelişlerinde de 220 bin ile 255 bin litre arasında yakıt doldurulmuştu.

Mini saray

Yatın içerisi ise 5 yıldızlı otelden farksız. İçerisinde savuna, spa, hamam bulunurken, su sporları ürünlerini de barındırıyor. 2 restoran, bir gece kulübü olan yatta, açık ve kapalı yüzme havuzu ve spor salonu da bulunuyor.

Eren Ayhan