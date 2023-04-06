Tanrıyar ailesinin acı günü

İçişleri eski Bakanlarından olan ve 1986'da Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı yapan merhum Dr. Ali Tanrıyar'ın eşi Selma Tanrıyar tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da baldızı olan Selma Tanrıyar'ın vefat haberi camiada da üzüntüye neden oldu.

Tanrıyar'ın cenazesinin 7 Nisan Cuma günü ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Tanrıyar'ın oğlu Mustafa Tanrıyar ,“Üzüntülüyüz. Çok değerli babaannemizi kaybettik. Hayatımız boyunca bize asaleti, dik durmayı ve iyiliği öğretmek için çabaladı. Ruhu şad olsun, başımız sağ olsun” derken, Mustafa Tanrıyar'ın yeğeni Murathan Meserretcioğlu ise, “Değerli ve aileye her daim sahip çıkan bir insandı, Allah Rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

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