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Tantanacı kadınlar esnafın korkulu rüyası oldu

Tantanacı kadınlar esnafın korkulu rüyası oldu
Tantanacı kadınlar esnafın korkulu rüyası oldu

Esenyurt’ta “Tantanacılar” adı ile ün salan kadın hırsızlar, bu seferde bir giyim mağazasına dadandı. Sahte para uzatarak alışveriş yapmak isteyen hırsızlar, kasiyerin durumu fark etmesiyle kargaşa çıkarıp kıyafet çaldı. Mağaza çalışanı o anlarda ne olduğunu anlayamazken yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, “Tantanacılar” adı ile ünlenen kadın hırsızlardan biri, giyim mağazasına girip sahte para ile alışveriş yapmak istedi. Mağaza çalışanının durumu fark etmesiyle kapıya yönelen kadın, arkadaşlarını mağazaya çağırdı.

Toplamda üç kadının kıyafet bakmasıyla ilgisi dağılan mağaza çalışanı, neler yaşandığını anlamadı. Beğendiği kıyafetleri eteklerinin içine sokan hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Mağaza çalışanının hiçbir şeyden habersiz izlediği o hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

“Bu kadınlar esnafların korkulu rüyası oldu”

Yaşanan hırsızlığı anlatan mağaza sahibi Serap Kaya, ‘' Olay iki gün önce gerçekleşti. O sırada mağazada ben yoktum, elemanım çalışıyordu. Üç kadın dükkana girmiş ve biri çalışan arkadaşı oyalarken diğerleri hırsızlık yapmış. Kadınlardan biri çocuk kıyafetlerini çalarken diğeri de iç giyim eşyalarından çalmış. Yaşanan hırsızlık yaklaşık 3 - 4 dakika sürerken toplamda 250 TL'lik kıyafet çalmışlar. Bu kadınlar esnafların korkulu rüyası oldular. Hep aynı kadınlar, marketlere ve mağazalara giriyorlar. Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar ve esnafı zarara sokuyorlar” dedi.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım
 

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