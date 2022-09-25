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Tantuni dükkanına giren hırsız, 2 bin lira çaldı

Tantuni dükkanına giren hırsız, 2 bin lira çaldı
Tantuni dükkanına giren hırsız, 2 bin lira çaldı

Elazığ’da bir tantuni dükkanına giren hırsız, 2 bin lira çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tantuni dükkanına giren hırsız, 2 bin lira çaldı - Tıkla İzle

Olay, Elazığ'da bulunan bir tantunicide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde bir hırsız, dükkanın arka camından içeri girdi. Hırsız, kasaya giderek burada bulunan 2 bin lira parayı aldı. Daha sonra arka camdan tekrar dışarı çıkarak gözden kayboldu. Sabah dükkana gelen çalışanlar kasada paranın olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi, hırsız girdiğini görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Erkan Bay
 

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