Tantuni restoranını yerle bir ettiler, motosikletleri kırdılar

Olay, geçtiğimiz Pazartesi akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre cadde üzerindeki bir tantuni restoranında, kimliği belirsiz bir grup genç arasında nedeni bilinmeyen tartışma çıktı. Giderek büyüyen olayda bir kişi dükkanın önündeki sehpayı alıp iş yeri tezgahının camını kırdı. Bununla da yetinmeyen şahıslar kaldırımdaki tabureleri alarak restoran önünde park halindeki motosikletlere vurmaya başladı. Şahıslardan birinin elindeki satırla motosiklete vurduğu görülürken olay sonrası şüpheliler kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar çevredeki cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan anlar kamerada

Yaşanan o anlar çevredeki cep kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların ellerindeki satırla ve taburelerle restoran önündeki motosikletlere vurduğu, şüphelilerden birinin ise eline sehpa alarak dükkanın camına fırlattığı görüldü.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

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