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Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 3 gözaltı

Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 3 gözaltı
Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde görevli bazı memurların vatandaşlardan rüşvet talep ettikleri iddiasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Çaycuma Tapu Müdürlüğünde görevli bazı memurların yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle vatandaştan para talep ettikleri yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler; 41 yaşındaki S.A., 42 yaşındaki E.G. ve 59 yaşındaki B.B.'ye operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Gülcan Çolak
 

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