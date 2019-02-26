Tapuda rüşvet operasyonu: 20 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son zamanlarda Menemen Tapu Müdürlüğünden gelen art arda gelen tapudaki rüşvet iddiaları sonrası çalışma başlattı. Yapılan planlı çalışma ve teknik takip sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan planlı çalışma sonrası, aralarında Menemen Tapu Müdürü A.D. ve tapu müdürlüğü personelinin de bulunduğu 5 şüpheliyle dışarıda tapu takip işleri yapan toplam 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan tapu müdürü ve personeli ile toplamda 20 şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonlarına da el konuldu. Operasyona ilişkin 2 kişinin de arandığı belirtildi.

Ayhan Ederoğlu

