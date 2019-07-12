Tarabya sahilinde denize girdikten sonra kaybolan yakınlarını arıyorlar

İstanbul Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası Osman Kamış, 26 Haziran sabah saatlerinden işe gitmek için evden çıktı. Dolmabahçe Sarayı'nda teknisyen olarak çalışan Kamış'tan o günden beri haber alınamadı. Aile Beykoz Paşabahçe polis merkezine başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

Aynı gün Tarabya Sahili'nde sahipsiz bir elbise bulan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri ve sahil güvenlik harekete geçti. Denizde yapılan ve yaklaşık 3 gün süren saatlik arama kurtarma çalışmalarında bir sonuca ulaşılamadı.

Ancak aramalarla ilgili İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği haberi gören aile, denizde kaybolan kişinin Osman Kamış olabileceğini düşünerek Sarıyer Polis Merkezi'ne başvurdu. Karakolda görevli polisler kayıp Kamış'ın ağabeyi Erol Kamış'a teşhis için sahilde bulunan elbise ve ayakkabıyı gösterdi. Sahilde bulunan elbise ve ayakkabıları teşhis eden aile, kaybolan kişinin Osman Kamış olduğunu doğruladı.

Kayıp Osman Kamış son görüntüsü güvenlik kamerasında

Olayı soruşturan polis ekipleri, Osman Kamış'ın dolaştığı sokakları tek tek gezerek güvenlik kameralarını inceledi. Son görüntülerinde Kamış vapurla Yeniköy'e geldiği tespit edildi. Sarıyer'de sokaklarda ve sahilde bir süre dolaşan Kamış'ın ardından Tarabya sahiline gelerek bir bankta oturduğu belirlendi. Bankta bir süre oturduktan sonra elbiselerini çıkartan Kamış'ın sahile yaklaşarak denize girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, Kamış ailesi de Osman Kamış'tan gelecek bir haberi bekliyor. Her gece Osman Kamış'ın son olarak denize girdiği Tarabya sahiline gelerek bir umutla nöbet tutan aile, kendi imkanlarıyla sahilde arama yapıyor. Aile üyeleri, yetkililerden de tekrar arama kurtarma çalışmaları başlatılması için yardım istiyor.

Kocasının son görüldüğü yere oturup umut ve gözyaşıyla haber bekliyor Kocasından gelecek sevindirici haberi bekleyen Cezayir asıllı Emel Kamış, kocasının son olarak görüldüğü banka oturup gözyaşı döküyor.

Eşinin işe gitmek için evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını söyleyen Emel Kamış, “Eşim buraya geldi oturdu, sonra elbiselerini çıkardı ve denize indi. Bir insan kayıp, eşim bulunsun” dedi.

Osman Kamış'ın ağabeyi Erol Kamış ise “Ayın 26'sında işe çıkıyorum diye gitti, gidiş o gidiş. Kendi çabalarımızla polisti, savcılıktı müracaatımızı yaptık. Esnaflardan kamera kayıtlarını bulmaya çalıştık. Aradan 12 gün geçtikten sonra ustasının kızı internetten gezerken, İhlas Haber Ajansı'nın ‘ilgili kayıp elbiseler' haberini okuyunca tarafıma bildirildi. Tarabya Karakoluna geldim, elbiselerin teşhisini yaptım. 12 gün zarfında bana bilgi verilmedi, geceli gündüzlü her tarafı aradık. Elbiseler onundu. Arama yapılmış, kurtarma yapılmış. Üç gün arama yapılmış, neden yapılmış bilmiyoruz. Yeniden arama yapılmasını istiyorum, gerekli çalışmaların yapılmasını istiyorum” diye konuştu.

Gece gündüz ailece nöbetleşe sahile gelip arama yaptıklarını ve ne ölüsünden ne dirisinden bir haber alamadıklarını dile getiren ağabey Kamış, “Gece gündüz arıyoruz, ben gelemezsem oğlum geliyor, oğlum gelemezse kardeşim geliyor. Hepimiz geliyoruz. Geceli gündüzlü geliyoruz, bakabildiğimiz kadar bakıyoruz. Ne dirisini ne ölüsünü bulamadık. Düzenli bir hayatı vardı, yeni bir hayata başlamıştı. Çok iyi, mutluydu, böyle yapacak bir pozisyon bulamıyorum. Kafayı yiyeceğim, neden neden diye sormaktan. Benden hiçbir şeyini esirgemezdi, paylaşırdı” şeklinde konuştu.

Kamış'ın arkadaşı Metin Benli ise, “Son olarak elbiselerini çıkarmış ve denize inmiş. Bunlardan bizim haberimiz yok. Vatandaşlar burada sahipsiz elbiseleri görünce karakola bildirmişler, karakoldan ekipler de sahipsiz elbiseleri görünce almışlar ve emanete koymuşlar. Ve o gün arama çalışması yapılmış ve hatta siz haber yapmışsınız, ona ulaştık. Buradan denize iniyor, sonrasından intihar mı etti, öldü mü ne oldu bunlardan kesinlikle haberimiz yok. Bunun işte ölü veya diri bulunmasını istiyoruz. Burada ciddi yeniden bir arama yapılsın” ifadelerini kullandı.

Medeni Topaloğlu