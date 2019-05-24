Taraftar cinayeti sanıkları hakim karşısına çıktı

Geçtiğimiz yıl, İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak olan maç öncesinde iki kulübün taraftarları arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in ölümüyle ilgili açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Muhammed Yücel'in babası Fatih Yücel ile 7'si tutuklu 11 sanık ve avukatları hazır bulundu. Giresun'da ikamet eden ve tutuksuz olarak yargılanan sanık Sercan Kılıç ise SEGBİS yoluyla duruşmaya bağlandı.

“Bir kez bıçakladım”

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklardan Can Zorlu savunmasını yaptı. Olay günü Yıldırım Bosnaspor taraftarları olarak maça gittikleri sırada Küçükköyspor taraftarları ile karşılaştıklarını ve bir anda kavga çıktığını kaydeden Zorlu, “Çıkan kavga sırasında Muhammed bana sopayla vurmaya çalışırken, üzerimde bulunan bıçağı bacak bölgesine bir kez sapladım. Görüntülerden de anlaşıldığı gibi ben kovalamadım. Sadece kavga esnasında bacağından bir kez bıçakladım. Sonra oradan ayrıldım. Ben ayrılıp stada gittim. Bu sırada oradaki kalabalık kavgaya devam ediyordu” dedi.

Sanık Can Zorlu'nun beyanlarının ardından söz alan avukatı ise, müvekkilinin maktulü kovalamadığını belirterek kameralara yansıyan görüntülerin ayrıntılı şekilde incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

“Öldüğünü duyunca kahroldum”

Duruşmada daha sonra savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Nurettin Akdemir, tekme attığı kişinin öldüğünü duyduğunda kahrolduğunu söyledi. Olay günü maça gittikleri sırada bir anda kavga çıktığını söyleyen Nurettin Akdemir, “Olayın yaşandığı sokağa girdiğimde maktulün yerde yattığını gördüm. Sırtı bana dönüktü. Bu yüzden yaralı olduğunu bilmiyordum. Birkaç tekme attım. Öldüğünü statta öğrendim. Tekme attığım kişinin öldüğü duyunca kahroldum. Yaralı birine tekme atacak bir kişi değilim” şeklinde konuştu.

“Hepsinden büyüğüm”

Daha sonrasında söz alan tutuksuz sanık Aydın Köseoğlu, “Çocuklar, maçtan bir iki gün önce tribün yapmak için onlardan yaşça büyük olduğumdan beni maça çağırdılar. Maç öncesinde 100 kişilik Küçükköyspor taraftarı stada girmişti. Yanlış anlaşılmasın ama kavga etmek isteyen Küçükköyspor taraftarları dışarıda kaldı. Ben kavga esnasında çocuğu kanlar içinde gördüm. Gelenleri engelledim çocuğa vurmasınlar diye” ifadelerini kullandı.

“Cezalandırılmalarını istiyorum”

Sanıkların savunmasının ardından konuşan 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in babası Fatih Yücel, “Önce Allah'a sonra devlete sığındım. Buradaki sanıkların hepsi, oğlumu olayın öncesinden tanır. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk haline devam kararı vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İki taraftar grubunun arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 şüpheli hakkında dava açılmıştı. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, 30 Aralık 2018'de Bayrampaşa Piri Reis Caddesi No:26 önünde Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında düzenlenen futbol müsabakası öncesi 2 kulüp taraftarları arasında yaşanan olaylar sonucunda yaralanan Muhammet Yücel'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydediliyor. Berkay Karabay ve Fehmi Şen'in ise yaralandığı aktarılan iddianamede, sanıklardan Aydın Köseoğlu, Can Zorlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Sercan Kılıç, Serkan Bayraklı'nın “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede Emre Yılmaz ve Ercan Derge için “Kasten yaralama” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenirken, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B. H., Y.C., ve E. S.'nin ise “Kasten öldürme” ve “Kasten yaralama” suçlarından 12 yıl 8'er ay ile 17'şer yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

İrem Demir