Taraftar istedi, Umut Bozok çaldı

Bordo-mavili renklere veren $TRA Fan Token sahibi taraftarlar, Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylama ile Trabzonspor Kulübü'nün Fransız ekibi Lorient'ten transfer ettiği Umut Bozok'un piyanoda çalacağı marşı belirledi. Genç oyuncu, bu sefer sahada değil, sahnede taraftarlar için yerini alarak “Biz dar sokaklarında” marşını piyanoda çaldı.

Trabzonspor Kulübü, Resmi Fan Token Partneri Socios.com ile bu sefer farklı bir oylama ile taraftarlara “Taraftardan Fazlası Ol” dedi. Saha içindeki performansı kadar, müzik yeteneği ile de dikkat çeken genç yıldız Umut Bozok, taraftarların seçtiği marşı bu sefer sahnede onlar için çaldı. Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada, binlerce taraftar “Biz dar sokaklarında”, “Yarınlara gideceğiz” ve “Yan yana yana yana” marşları arasından seçim yaptı. Şampiyonluk coşkusu ile dillerden düşmeyen “Biz dar sokaklarında” marşı en çok oy alan seçenek oldu. Umut Bozok da smokinini giyerek, bordo-mavili taraftarlar için piyano başına geçti. Ve kısa bir piyano resitali ile taraftarlara verdiği sözü tuttu.