Taraftarlar depremzedeler için futbolcu imzalı formalarını satışa çıkardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından 10 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Asrın Felaketi olarak adlandırılan depreme birçok şehirden ve ülkeden yardım geldi. Bu yardımlara yenisini eklemek isteyen 4 büyük futbol takımının taraftarları oyunculara imzalatılmış formalarını satışa çıkardı.

4 bin TL'den 750 bin TL'ye kadar fiyat belirlendi

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar 2000'li yıllardan 2022 yıllarına kadar olan imzalı formalarını depremzedelere yardım edebilmek için ilan sayfaları üzerinden satıyor. Formaların fiyatları ise 4 bin TL'den başlayıp 750 bin TL'ye kadar çıkıyor. En pahalı imzalı 2012 yılına ait formada efsane Milli kaleci Rüştü Reçber'in ve Beşiktaş'ın Portekizli yıldızları Quaresma, Guti, Simao, Almeida, Manuel Fernandes'in imzaları bulunuyor.

Satışta olan formalar arasında 2000 yılına ait UEFA şampiyonu Galatasaray'ın takım kadrosunun imzalı formasından, Beşiktaş'ın lig şampiyonluğu yaşadığı sezonun formasının yanı sıra Fenerbahçe'nin efsane Alex De Souza'lı kadrosundan, son şampiyon Trabzonspor'un kadrosuna ait imzalı formalar afetzedelere destek olabilmek için satışa çıkarılmış durumda.

Furkan Serttaş

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