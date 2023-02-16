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Taraftarlar Trabzon'da tek yürek oldu

Taraftarlar Trabzon'da tek yürek oldu
Taraftarlar Trabzon'da tek yürek oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşma öncesinde taraftarlar birlik mesajı verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, bu akşam saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi, Trabzonspor taraftarlarıyla, farklı takımlara gönül vermiş taraftarlar Akyazı Stadyumu'na birlikte gelerek dostluk mesajları verdiler.

Bu maç öncesi bordo-mavili kulüp, tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak müsabaka için tüm taraftarları Trabzon'a maça davet etmişti.

Bekir Koca - Ozan Köse

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