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Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi

Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi
Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi

Eskişehir’in İnönü ilçesinde Prehistorik çağlardan (tarih öncesi) günümüze kadar gelen ve turizm açısından büyük öneme sahip tarihi mağaralar drone ile havadan görüntülendi.

Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Eskişehir'in İnönü ilçesinin güneyini boydan boya kaplayan volkanik kökenli dağların kuzeye bakan tarafında büyüklü küçüklü birçok mağara yer alıyor. Prehistorik çağlarda konut olarak kullanılan mağaraların tabanlarında Bakır Çağına ait çanak çömlek gibi bulgulara da rastlanıyor.

Frigya, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'nin izlerini taşıyan mağaralar, kimi zaman sığınak kimi zaman da kale olarak kullanıldı. Yerden yaklaşık 25 metre yükseklikte bulunan mağaralara 105 basamaklı merdiven yoluyla ulaşılıyor. Genişliği 27 metre, arkaya uzunluğu da 20 metre olan tarihi mağaralar drone ile havadan görüntülendi. İlçeyle bütünleşen tarihi mağaralar havadan görünümü ile görenleri hayran bırakıyor.

Çağatay Gür - Mustafa Kaplan - Rıza Çubuk

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