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Tarihçi Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Tarihçi Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti
Tarihçi Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mısıroğlu'nun vefat sebebi çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı.

Kadir Mısıroğlu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'de hayata gözlerini yumdu.Vefat haberi ile ilgili açıklama yapan Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır, “Üstadımız bir saat önce çoklu organ yetmezliğinden hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi pazartesi ikindi namazına mütekaip Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacaktır. Sevenlere, dostlarına duyurulur. Dostlar sağ olsun. Önceden dua edenlere de teşekkür ediyoruz. Moralimiz bozuk” dedi.


Üstad Kadir Mısıroğlu'nun naaşı cenaze namazından sonra Nasuhi Mehmet Efendi Haziresi'ne defnedilecek.

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