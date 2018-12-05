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Tarihe ışık tutacak keşif tahrip edildi

Tarihe ışık tutacak keşif tahrip edildi
Tarihe ışık tutacak keşif tahrip edildi

3 medeniyete başkentlik yapan Bursa’nın İznik ilçesinde Bizans ve Roma tarihi ile ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, surlarda önemli bir fresk keşif etti. Yaklaşık 3 ay önce keşfedilen fresk tahrip edildi.

Yalçın Öztürk, Yenişehirkapı'ya uzanan surlardaki bir burcun iç duvarında yeni bir fresk tespit etti. Freskte, bir aziz at üzerinde elinde mızrakla ejderi öldürürken tasvir ediliyordu. Sanat tarihçilerini de heyecanlandıran duvar freksinin zamana yenik düşerek silindiği görüldü. Bugün freksten geriye kalan, atın arkası ve kuyruk kısmı da defineciler tarafından talan edildi. 

Nakkaş Yalçın Öztürk, "Yabancı tarihçi ve seyyahların söz ettiği burç içerisindeki aziz freski burada. Çocukluğumda burayı hatırlıyorum. Daha bütün ve sağlamdı. Tarihçilerin de bahsetmesi üzerine 2 yıl önce merak edip tekrar geldim. Bahsedilen freks hakikaten buydu. O dönemki kaymakama durumu anlattım. Korumaya almamız gerektiğini söyledi. Ancak tayin olup gidince sahipsiz kaldı ve tahribat gördü. İki ay önce yine başka yetkililere haber verdim. Ancak yine netice alamadım. Duvar üzerinde tahribat halen devam etmekte. Bugün freksten kalan atın arka kısmı ve örgülü kuyruğu. Atın rengi toprak rengi. Beyaz olsaydı Aziz George olacaktı. Atın toprak kırmızısı olması ve kuyruğunun örgülü olması, bunun Selanikli Aziz Dimitros'un olma ihtimalini akla getiriyor. Ancak yine de tarihçiler buraya gelip bunun hangi azize ait olduğunu netleştirmeli. Ellerini çabuk tutmaları gerekiyor, freksten geriye pek bir şey kalmadı. Bu freksin burca işlenmesinin sebebi, burasının belki de bir şapel olduğunu gösteriyor" dedi. 

İznikliler de tarihi eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mutlaka koruma altına alınması, bölgede detaylı bir envanter çıkarılması gerektiğini ifade ediyorlar.  

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