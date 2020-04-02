İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi ahşap bina cayır cayır yandı

Tarihi ahşap bina cayır cayır yandı
Tarihi ahşap bina cayır cayır yandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan tarihi ahşap binada yangın çıktı.

Yangın Süleymanpaşa'ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi Karlık Caddesi'nde bulunan tarihi ahşap bir binada meydana geldi. Gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple metruk halde bulunan ahşap binadan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu kısa sürede Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, binadan yükselen ateşler zifiri karanlığı aydınlığa çevirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ahşap binada çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmaları başlattı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de yangının çıktığı bölgeye gelerek, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla tüm binayı saran yangın söndürülürken, söz konusu binanın restorasyon programına alındığı da öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Halil Dağ
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.