Tarihi ahşap evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1. Kısa Sokak'ta bulunan yaklaşık 100 yıllık 2 katlı ahşap evin çatı katında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tarihi ahşap evi dumanlar kaplarken, mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, mahalleli sokağa döküldü. Sosyal mesafe ve maske kuralını unutan vatandaşları polis müdahale ederek dağıttı. Tarihi binanın kül olduğu yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Gökay Başdan