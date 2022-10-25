Tarihi anı kaçırmamak için çay tabağını karartıp izledi

2022'nin tek güneş tutulması başladı. Türkiye'den de gözlemlenebilen ‘parçalı güneş tutulması', 12.40 - 15.05 saatlerinde meydana gelerek 13.50'de zirve seviyesine ulaştı. Tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır'da da tutulmayı izlemek için vatandaşlar, gözlerini gökyüzüne çevirdi. Tarihi anı izlemek isteyen bir vatandaş, gözlük bulamayınca çocukluğuna dönerek çay tabağını karartıp o anı izledi.

Murat Başal

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