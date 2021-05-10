Tarihi camide hırsızlık alarmı

Olay merkez ilçe Yıldırım'a bağlı İncirli caddesinde bulunan İbni Bezzaz camisinde sabah namazı öncesi yaşandı.

Vatandaşların camide hırsız olabileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis merkezi ekipleri ve bekçiler, tarihi caminin avlusu, bahçe ve minaresini didik didik aradı. Gece kartallarının yaptığı araştırmada herhangi hırsız yada hırsızlık olayına rastlanmadı. Cami ve etrafını defalarca kez kontrol eden bekçiler olay yerinde ayrılırken, ekiplerin bölgede gece boyunca sürekli devriye attıkları bildirildi.

Ercan Vardar-Mesut Güleç