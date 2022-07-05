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Tarihi Çorlu Kalesi'nde korkutan yangın

Tarihi Çorlu Kalesi'nde korkutan yangın
Tarihi Çorlu Kalesi'nde korkutan yangın

Tekirdağ’da tarihi Çorlu Kalesi çevresindeki otluk alanda yangın çıktı.

Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan tarihi Çorlu Kalesi çevresindeki otluk arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın kuru otları küle çevirdi. Bir vatandaşın dumanları fark etmesi üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, Hıdırağa Mahallesi'ne sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 10 dönüm kuru otluk alan küle döndü.

Çorlu Kalesi'nin tarihi Ortaçağ'a dayanıyor

Çorlu Kalesi, Ortaçağ'da, Balkanlar ve Avrupa üzerinden gelebilerek Anadolu'ya geçecek akınları, saldırıları önlemek maksadıyla kale moloz taş, tuğla ve horasan harcı ile inşa edildiği biliniyor.

Hüseyin Tayyar

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