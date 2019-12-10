Tarihi eser kaçakçıları jandarmadan kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesinde bulunan Mova Park AVM'de, 09 Aralık 2019 günü saat 16.30 sıralarında alınan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından müşterek olarak yapılan faaliyet neticesinde, M.E.Ö. ve E.Ö. isimli şahısların üst aramasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 57 adet bronz sikke ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bilgi verilen cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şahısların gözaltına alındığı belirtildi.