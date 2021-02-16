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Tarihi eser operasyona giden polis 'Rhesus' cinsi maymun buldu

Tarihi eser operasyona giden polis 'Rhesus' cinsi maymun buldu
Tarihi eser operasyona giden polis 'Rhesus' cinsi maymun buldu

Tarihi eser operasyonuna giden polis operasyonda beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan 'Rhesus' cinsi 3 maymun buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, maymunlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köyceğiz'de yaşayan H.Ç., isimli şahsın elindeki tarihi eserleri piyasaya süreceği istihbaratına ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada çok sayıda tarihi objenin yanı sıra, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre 'yırtıcı hayvan' sınıfına girdiği için evde beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan 'Rhesus' cinsi 3 maymuna el konuldu.

Gözaltına alınan H.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenilirken, maymunlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bekir Tosun
 

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