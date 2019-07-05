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Tarihi eseri yol kapatmak için kullandılar

Tarihi eseri yol kapatmak için kullandılar
Tarihi eseri yol kapatmak için kullandılar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde mini marinaya araç geçişini engellemek için kapatılan yola konulan kayalardan birinin tarihi eser olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan sahil yapım çalışmaları kapsamında hayata geçirilen mini marina projesi ve Darıca sahiline araç geçişini engellemek amacıyla yola konulan kayalardan birinin tarihi eser olduğu görüldü. Darıca Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada konulan kayanın üzerinde eski döneme ait yazıların olduğu görülürken, yazıları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

"Yetkililer farkına varıp, koruma altına almalı"

Mini marinada teknesi olduğunu söyleyen Erol Demirkol isimli bir vatandaş, "Bu liman şuanda faaliyete geçmedi. Limana girilmesin diye taşlarla barikatlar yapıyorlar ama tarihi eserin farkında değiller. Tarihi eserler korunmak zorunda. Korumadıkları için, farkında da değiller. Bilinçli de değiller. Tarihi eseri yol kapamakta kullanıyorlar. Çok yanlış bir durum. İnşallah yetkililer farkına varır da, koruma altına alır" dedi.  

Samet Kahraman

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