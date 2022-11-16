Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken jandarmaya yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan bir şahsı tespit ederek takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 adet bronz sikke, 19 adet obje, 4 adet yüzük, 1 adet mühür ile 1 adet ok ucu ele geçirildi.

Hüseyin Yıldız

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