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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor
Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor

Sultan 2. Abdulhamid Han’ın yaptırdığı Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan 128 yıllık tarihi hastanedeki restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi.

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor - Tıkla İzle

Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyon çalışmalarının ardından korona virüs hastalarına hizmet verecek olan hastanedeki çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy Belediyesi'nin işbirliğiyle yenilenecek olan hastanedeki çalışmaların 35 günde tamamlanması bekleniyor. Çatısı sökülerek bir kısmı yenilenen hastanenin içinde ve dışında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. İş makineleri ile çok sayıda işçinin restorasyonunda çalıştığı pandemi hastanesinin Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermesi bekleniyor.

Serdar Ünal

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