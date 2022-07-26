Tarihi Haliç Tersanesinde yangın

Kasımpaşa'da bulunan Tarihi Haliç Tersanesinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir geminin yakıt tankerine kaynak yapıldığı esnada çıktığı öğrenilen yangın için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Kısa sürede Haliç Tersanesine gelen itfaiye ekipleri, vakit kaybetmeden yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesiyle, tersanede çalışanlar rahat bir nefes aldı.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz