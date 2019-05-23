Tarihi han yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı, sokak kapatıldı

Merkez Sur ilçesi Savaş Mahallesi Altay sokak ile Dabanoğlu Mahallesi Çifte Han sokak kesişiminde bulunan tarihi Çıplak han, yıllardır bakım yapılmaması nedeniyle çürüme noktasına geldi. Çevre esnafının, yetkili kurumlara hanın restore edilmesi yönünde yaptıkları başvurular sonuçsuz kalınca hanın istinat duvarında çatlaklıklar oluştu. Hanın istinat duvarındaki çatlaklık nedeni ile Savaş Mahallesi Altay sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Sur Belediyesi yetkilileri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak, ‘Bu yapı tehlike arz etmektedir' yazısı astı.

“Sokak kapatılamaz”

Altay sokaktaki pasajda yıllardır kuaför olan esnaf Fahim Satık, sokağın kapatılmasının işlerinin aksamasına neden olduğunu söyledi. 20 yıldan bu yana sokağın kapatılmasına neden olan hanın istinat duvarının tehlike arz ettiğini belirten Satık, “Konuyu bütün yetkililere söylememize rağmen 20 yıldan bu yana duvar aynı bu şekildedir ve hiçbir yetkili de buna bir çare bulup da gelip ilgilenmedi. En son sabah geldiğimizde burayı kapalı gördük ve şaşırdık. Burada önceden yaşanan olaylardan dolayı esnafın mağduriyeti göz önünde bulundurulmadı. Esnaf burada zaten mağdur ve bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Çünkü bir sokak kapatılmaz. Halkın sıklıkla kullandığı, engelli, yaşlı ve az illerde bulunan sağlık ocağına gitmeye çalışan hasta insanlarımız var. Sokak kapatıldığı için bizler ve burada geçmeye çalışan vatandaşlar için büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Yetkilere çağrım, bir an önce bu sokağın açılması ve bu duvara bir çare bulunmasını istiyoruz. Sesimizi duymalarını ve taleplerimize kulak vermelerini istiyoruz” dedi.

Sedat Irmak

