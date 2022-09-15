İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tarihi Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz kurtarıldı

Tarihi Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz kurtarıldı
Tarihi Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan tarihi Knidos Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz, ekipleri hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, Datça ilçesi Knidos Karia yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 İngiltere vatandaşı doğa yürüyüşü yapmak için tarihi bölgeye gitti. Doğasever vatandaşlar bölgede yürüyüş yaptıkları esnada kayboldukları bölgede mahsur kaldı. Gelen ihbar üzerine Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Bölgeye gelen ekipler bölgede arama kurtarma çalışması gerçekleştirirken, yarım saatlik bir çalışma sonunda mahsur kalan İngiliz vatandaşları kurtararak tahliyelerini gerçekleştirdi.

Mehmet Ölmez

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.