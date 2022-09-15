Tarihi Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz kurtarıldı

Olay, Datça ilçesi Knidos Karia yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 İngiltere vatandaşı doğa yürüyüşü yapmak için tarihi bölgeye gitti. Doğasever vatandaşlar bölgede yürüyüş yaptıkları esnada kayboldukları bölgede mahsur kaldı. Gelen ihbar üzerine Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Bölgeye gelen ekipler bölgede arama kurtarma çalışması gerçekleştirirken, yarım saatlik bir çalışma sonunda mahsur kalan İngiliz vatandaşları kurtararak tahliyelerini gerçekleştirdi.

Mehmet Ölmez