Tarihi kentte restorasyon çalışmaları devam ediyor

Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) sunulan ve 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" Projesi kapsamında 62 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmaları devam ediyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Tüm çalışmaların standarda uygun şekilde devam ettiğini ifade eden Köse, "Tüm çabamız Safranbolu'yu çok daha yaşanılır bir kent haline getirmek ve Safranbolu'muza daha güzel bir çehre kazandırmak. Bu bağlamda çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. 'Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor' Projesi de bunlardan birisi. Arkadaşlarımız hava koşullarına rağmen büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Onlara kolaylıklar diliyorum" dedi. Esnafla ile sohbet eden Başkan Köse, "Esnaf arkadaşlarımızın bizlerden bazı istekleri oldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bir toplantı yaparak ortak noktada buluşmak için görüşeceğiz" diye konuştu.

Ersin Turan