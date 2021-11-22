Tarihi köprü ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyü yakınlarında bulunan tarihi Halil Rıfat Paşa köprüsü ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde Halil Rıfat Paşa tarafından yaptırılan köprünün kemerlerinin çapraz şekilde tasarlandığı görülüyor.

Kesme taşlardan inşa edilen tarihi köprüde çapraz olarak giden 15 adet kemer bulunuyor. Tescilli tarihi köprü görenlerinde dikkatini çekiyor. Diğer köprülerden farklı olan Halil Rıfat Paşa köprüsü dağlardan gelen suyu toplayarak olası bir taşkına engel oluyor. 2016 yılında restore edilen tarihi köprü definecilerden de nasibini aldı.

“Diğer köprülere göre farklı''

Alacahan köyü Muhtarı Mehmet Çolak, “Bulunduğumuz köprü Rıfat Paşa tarafından duyduğumuza göre Osmanlının son dönemlerinde yaptırılmış. Buranın özelliği köprünün taşlarının yivli olması, bu dağların komple sularını toplama özelliği var. Küçüktür ama marifeti büyüktür, bütün dağların sularını alır. Ne kadar su olursa olsun yok demez hepsini alır. Diğer köprülere göre farklı işçiliği altı üstü çok farklı bir köprü. Çokta ziyaretçisi var merak edip gelip bakanlar çok oluyor. Bu sene kuraklık olduğundan dolayı suyu kurudu ama baharda suyu dolar. 2016'da restore edildi defineciler genellikle bu bölgeye uğrar, piknikçiler ve ziyaretçilerde gelir'' dedi.

Demet Karakuş - Volkan Kaplan

