İhlas Haber Ajansı

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Tarihi köprüde çirkin görüntü

Tarihi köprüde çirkin görüntü
Tarihi köprüde çirkin görüntü

Antalya'nın Serik ilçesinde daha önce duvar yazıları temizlenen tarihi Aspendos Köprüsü'nde yine aynı manzara oluştu.

Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde ilk olarak Roma döneminde inşa edilen tarihi Aspendos Köprüsü, Roma dönemindeki depremler dolayısıyla yıpranmasının ardından 13. yüzyılda Selçuklular tarafından tekrar inşa edildi. Köprünün bugünkü hali ise görenleri üzüyor. Araç trafiğine kapalı 225 metre uzunluğundaki köprünün her tarafına boyalarla yazılan yazılar ve yakılan ateşlerin bıraktığı siyah görüntü görsel kirliliğe neden olurken, ziyaretçilerin de tepkisini çekiyor.

"Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz”

Yazıların kaldırılmasını isteyen Hüsamettin Cindoruk, “Bu yazılar çok canımızı sıktı. Bu tür yerlerde bu yazıların olmaması gerekir” dedi.
Mustafa Ünal ise, “Tarihimize sahip çıkalım. Bu yüz yıllar önce yapılan bir köprüdür. Tarihi korumamız lazım, gençlerimiz yapmayınız. Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz” diyerek tepki gösterdi.

Mehmet Demirci
 

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