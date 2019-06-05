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Tarihi medrese yanında şüpheli çanta paniği

Tarihi medrese yanında şüpheli çanta paniği
Tarihi medrese yanında şüpheli çanta paniği

Sivas'ta tarihi Şifaiye medresesi yanındaki banklarda unutulan sırt çantası paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 20.30 sıralarında Sivas Tarihi kent meydanında bulunan Şifaiye Medresesinin bahçesinde meydana geldi. Medrese bahçesinde bulunan bank üzerinde vatandaşlar tarafından sahipsiz bir sırt çantası olduğu fark edildi. Sırt çantasından şüphelenen vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı izleyen meraklı vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı.Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı ekipleri, çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlatmak üzere hazırlanırken çantanın sahibi olduğunu söyleyen bir kişi çıkageldi. Şahıs paniğe neden olan çantayı açarak içindeki eşyaları polis ekiplerine gösterdi. Ekipler ise çantayı kontrol ettikten sonra sahibinin çantayı almasına izin verdi. Unuttuğu çantayı patlatmaktan kurtaran şahıs çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı 

Veysel Korkmaz - Onur Erden

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