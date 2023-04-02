Tarihi Osmanlı kasabasında bahar havası yaşanıyor

Bolu'nun tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan ve her mevsim çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Göynük, ilkbahar renklerine büründü. Karlarının erimeye başladığı son günlerde Göynük'teki meyve ağaçları renk renk çiçek açarak, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakları, yöresel zenginlikleri ve Akşemseddin Türbesi'yle ziyaretçilerin uğrak noktası arasında yer alan Göynük'te son günlerde bahar havası yaşanıyor. Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Göynük, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

İlhami Çetin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.