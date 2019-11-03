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Tarihi pazarda korkutan yangın: 2 ahşap bina küle döndü

Tarihi pazarda korkutan yangın: 2 ahşap bina küle döndü
Tarihi pazarda korkutan yangın: 2 ahşap bina küle döndü

Bursa’da tarihi Tuz pazarında bulunan iki ahşap binada yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına alırken, alevlerin çıktığı 2 bina küle döndü.

Tarihi pazarda korkutan yangın: 2 ahşap bina küle döndü - Tıkla İzle

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Abdal Mahallesi'nde bulunan Tuz pazarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 katlı ahşap binada, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ahşap binadan yükselen alevler, yan tarafında bulunan diğer binaya sıçradı. Olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri, yangına müdahale ederken tarihi pazarda bulunan 2 ahşap bina küle döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan ahşap binaların yanında bulunan otoparktaki otomobilleri trafik polisi tarafından çekilerek Trafik otoparkına kaldırıldı.

Serkan Akkuş

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