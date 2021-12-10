Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nde 'Payas' belgeseli çekilecek

Payas Belediyesi Kültür Müdürlüğü koordinesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlenecek olan “Payas Film Atölyesi” 06 Ocak'ta başlıyor. Devrin sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nde başlayacak ve 3 gün sürecek eğitimlere katılan lise öğrencilerine senaryodan çekime çeşitli başlıklarda sinema eğitimi verilecek.

Öğrenciler çekecekleri belgeselle Payas'ı tanıtacak

Atölyeye katılacak olan lise öğrencileri, Payas Film Atölyesinin son gününde teorik olarak aldıkları bilgileri uygulama fırsatı bulmaları için eğitmenlerin danışmanlığında Payas ile ilgili belgesel filmi çalışmalarında yer alacaklar.

Atölye sonrasında öğrenciler tarafından çekilen görüntüler, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından kurgulanacak ve hazırlanan belgesel/kısa filmlerin gösterimleri ise yine Payas'ta yapılacak olan galada izleyiciyle buluşacak. Katılımcı öğrencilere sertifikaları takdim edilecek.

Başkan Aaltan: “‘Payas Film Atölyesi' gençlere yaşadıkları coğrafyayı anlama ve anlatma fırsatı sunacak”

Payas'ta gerçekleştirilecek olan film atölyesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan “Belediye Başkanlığında 22. yılını tamamlayan eğitimci kökenli bir başkanım, öğrenmenin sonsuzluğuna inanırım. Sanatın, bilimin, teknolojinin gençlerle buluştuğu her etkinlik tarifsiz bir mutluluktur” dedi.

“Gençlerimize yeni ufuklar açacak”

Başkan Altan, “Payas Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımızla, yatırımlarımızın mükâfatı bilimsel alanda ödüllerimizle, tarihimizle, tarihi miraslarımıza verdiğimiz emekle, sanayimizle, sanayi sektöründe çalışan emekçimizle, sanayicimizle birlikte yürüdüğümüz, emek verdiğimiz şehrimizin daha güzel alanlarda gelişerek ilerlemesi arzusuyla çalışıyoruz. Belediyemiz ile İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından düzenlenecek olan Payas Film Atölyesi'nin de şehrimizin tanıtımına ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Atölyenin proje yürütücülüğünü, İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp ve Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, atölye yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi Yönetmen Ahmet Bikiç, medya iletişim koordinatörlüğünü ise Saygı Ünlü yapıyor. Ayrıca atölyenin teknik ekibinde Arş. Gör. Okan Kırbacı ve Arş. Gör. Eda Çekemci ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Enes Dalgıç ve Polat Bakırtaş, tasarım ekibinde ise Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever, Arş. Gör. Başak Lâle ve Arş. Gör. Büşra Kamacıoğlu yer alıyor.