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Tarihi tablo! Fenerbahçe dibi gördü

Tarihi tablo! Fenerbahçe dibi gördü
Tarihi tablo! Fenerbahçe dibi gördü

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Sarı - Lacivertliler, Akhisar mağlubiyetiyle düşme hattına geriledi. İşte Süper Lig'de puan durumu, 15. haftanının sonuçları ve 16. haftanın programı...

Yeni sezona yeni bir yapılanmayla giren ancak beklediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, son olarak Akhisarspor mağlubiyetinin ardından küme düşme hattına geriledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor deplasmanına konuk olan Sarı - Lacivertliler, Bokila, Manu ve Regattin'in gollerine engel olamayarak sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Ligde 14 haftada sadece 14 puan toplayabilen Fenerbahçe, Akhisarspor mağlubiyetinin ardından düşme hattına geriledi.

Sarı - Lacivertliler, ligin 16. haftasında kendi sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

İşte 15. hafta sonunda oluşan puan durumu:

İşte Süper Lig'de 16. hafta programı:

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