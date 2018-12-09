Tarihi tablo! Fenerbahçe dibi gördü

Yeni sezona yeni bir yapılanmayla giren ancak beklediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, son olarak Akhisarspor mağlubiyetinin ardından küme düşme hattına geriledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor deplasmanına konuk olan Sarı - Lacivertliler, Bokila, Manu ve Regattin'in gollerine engel olamayarak sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Ligde 14 haftada sadece 14 puan toplayabilen Fenerbahçe, Akhisarspor mağlubiyetinin ardından düşme hattına geriledi.

Sarı - Lacivertliler, ligin 16. haftasında kendi sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

İşte 15. hafta sonunda oluşan puan durumu:

İşte Süper Lig'de 16. hafta programı: