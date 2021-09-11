Tarihi tapınakta 2300 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve ören yerleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın'da 2 bin 300 yıl sonrasında bir ilk yaşanacak.

Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinesinde Didim ilçesinde bulunan tarihi Apollon Tapınağı'nda restorasyon çalışmaları başlaması ile birlikte tarihi tapınakta bulunan sütunlara da yüzyıllar sonra ilk kez çıkılacak.

Restore öncesinde yapılan çalışmalarda uçan göz ile çekilen fotoğraflarda tarihi sütunların üst kısımlarında çatlakların meydana geldiği tespit edildi.

Çatlakların ve çeşitli yerlerinde meydana gelen kopmaların önüne geçilmesi adına restore çalışmaları burada başlatılırken, kurulan platformlar yardımıyla sütunların tepesine çıkan kazı ekipleri, 2 bin 300 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Sütunlarda çatlakların tespit edildiğini ifade eden Alman Kazı Heyeti Başkanı Helga Bunge, çalışmaların Apollon Tapınağı tarihinde bir ilk olduğunu belirterek “2300 yıldır bu sütunlara kimse çıkmadı. Biz bu sütunların restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Yine bir 2300 yıl ayakta kalmalarını sağlayacağız” dedi.

“İnce işçilik gerekiyor”

Tarihi tapınağın ülke turizmi için önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer; “Bu önemli destinasyon alanı yıllık 100 bin ve üzeri ziyaretçi alıyor. Kazı başkanlığımızın projesini çok olumlu bulduk ve hemen uygulamaya koyduk. Bunun için tüm güvenlik tedbirlerini eksiksiz aldık. Sütunların 2 bin yıl daha bütünlüğünü koruyacak şekilde performanslı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Maliyeti yaklaşık 1 milyon TL olan restorasyon çalışmalarının 1,5 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Uğur Eser

