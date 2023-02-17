Tarihi Uzun Çarşı, deprem sonrası büyük hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Antakya'ya gelen turistlerin gittiği yerlerin başında gelen Tarihi Uzun Çarşı, meydana gelen 2 büyük depremle birlikte büyük hasar gördü. Tarihi Uzun Çarşı'nın yanında bulunan bazı evlerin yerle bir olduğu görüldü. Tarihi Uzun Çarşı'nın deprem sonrasındaki hali havadan görüntülendi.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan

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