Tarihi Uzun Çarşı'da esnaf yaralarını sarıyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından en büyük yıkımın yaşadığı şehirlerin başında gelen Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Antakya ilçesinin en önemli tarihi mekanlarından olan Tarihi Uzun Çarşı'da esnaf dükkanlarını onararak tezgahlarının başına geçmeye başladı. Bayram öncesinde kapalı olan dükkanlar, bayram sonrasında açılmaya başladı. Yaklaşık 15 esnafın kolları sıvadığı çarşıda, her geçen gün açık dükkan sayısı artıyor. Belediye ekipleri de çarşı içinde ki temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Deprem nedeniyle şehir dışına gidenlere de çağrıda bulunan esnaf, şehre gelerek dükkanlarını açmasını istiyor.

“Çarşı ve sanayi kalkınırsa vatandaşlarımız geri döner”

Tarihi Uzun Çarşıda 40 yıldır esnaf olan Mehmet Hançer Gündüz, deprem sonrasında şehir dışına giden esnafın şehre dönmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Hemşehrilerine dönün çağrısı yapan Gündüz, “En kısa zamanda şehir dışında olan esnafımız memleketlerine dönmeleri için elimizden geleni yapacağız. İlk önce çarşımızı sonra sanayiyi kalkındıracağız. Bunun ikisi kalkındığı zaman Hataylıların dışarıda işi olmaz memleketlerine döner. Kalacak yer sorun değil. Ortalık yaz. Tarihi Uzun Çarşı deyip geçmeyin, Türkiye'nin kalbi demek. Valimizden, belediye başkanlarımızdan, milletvekillerimizden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çarşımızın ayağa kalkması için, vatandaşların gelmesi için çalışmalar yaparlarsa çok seviniriz. Hataylı olup da Türkiye'nin hiçbir yerinde yaşayamayız. Memleketimiz cennettir. Yaklaşık olarak 15 dükkanımız açıldı. Biz dükkanlarımızı açmaya devam edersek, esnafımız tekrar işinin başına geçecek” diye konuştu.

“Antakya'yı eski günlere getirecek olan esnafımızdır”

Mehmet Tanrıseven isimli baharat ve aktar ürünleri satan esnaf ise, şehir dışında ki Hataylı esnafa seslenerek, şunları söyledi: “Tarihi Uzun Çarşı'da bayramdan sonra bir çok esnaf dükkanını açmaya başladı. Buradan sesleniyoruz, diğer esnafımız da gelsin dükkanlarını açsın. Tekrar eski günlerde ki gibi hareketli günleri yaşayalım. Evleri sağlam olanlar gri dönsün. Antakya'ya geri dönülmezse unutulacak. Unutulacak bir şehir olmaması için gerdi dönülmesi gerekiyor. Antakya'yı eski günlere geri getirecek esnafımızdır.”

Aydın Sarıoğlu - Ahmet Arslan

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