Tarihi yarımadaya 20 milyon euroluk yatırım

Swiss International, toplam 20 milyon euroluk bir yatırımla İstanbul'da 10 ayrı butik otel açmak için harekete geçti. Projenin ilk ayağını oluşturacak Sultanhamam'daki tarihi 2. Vakıf Han'ın 32 odalı bir butik otel olarak faaliyete geçmesi için anlaşma sağlandı. Anlaşma İstanbul'da düzenlenen imza töreniyle gerçekleştirildi. İmza törenine Swiss International CEO'su Henri W.R. Kennedie, Kube Gayrimenkul CEO'su Ruşen Baltacı ile Apex Consultancy & Trading Group Aran Hawker katıldı. Yapılan anlaşma gereği tarihi yarım adanın önemli merkezlerinden olan, daha önce iş hanı olarak faaliyet gösteren 2. Vakıf Han, restore edilerek yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir yatırımla 32 odalı butik otele dönüştürülecek.

2.Vakıf Han'ın tarihi dokuya uygun olarak restore edileceğini belirten Swiss International Ceo'su Henri W.R. Kennedie, “Tarihi 2. Vakıf Han ile Türkiye pazarına gireceğimiz için çok mutluyuz. İlk hedefimiz, 32 odalı lüks bir butik otel ile İstanbul'da olmak” dedi.

“2020 yılı içinde hizmete açmayı planlıyoruz”

Swiss International olarak Türkiye'de var olacakları için çok heyecanlı olduklarını belirten Kennedie, “2. Vakıf Han'ı en kısa sürede restore ederek 2020 yılı içinde hizmete açmayı planlıyoruz. Butik otel konseptimiz olan Swiss Butique markası ile faaliyet göstereceğiz. İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden biri. Türkiye pazarına İstanbul'dan giriş yapacağız. Hedefimiz aynı bölgede kısa sürede 10 ayrı butik otele sahip olmak. Tarihi yarım adada toplamda 200 odaya sahip olmak gibi bir hedefimiz var. Büyüleyici konumu ve tarihi ile İstanbul çok özel bir şehir. Burada, kültürlerin, mutfağın ve mükemmel misafirperverliğin karışımını sunacağız. Çalışmalarımıza Türkiye'deki partnerlerimiz Kube Gayrimenkul ve Apex Consultancy & Trading Group ile hızlı bir şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İstanbul Avrupa, Asya ve Ortadoğu'yu bağlayan bir merkez”

Yatırımları için İstanbul'u seçmelerinin sebeplerinden de bahseden Kennedie, “İstanbul'a geçtiğimiz yıl 13,5 milyon yabancı turist gelmiş. Turist sayısında 2017 yılına göre geçen sene yüzde 25 artış var. İstanbul, sadece Avrupa'yı Asya'ya değil aynı zamanda Ortadoğu'ya bağlayan bir merkez görevi görmektedir. İstanbul'un bu özellikleri seçimimizde etkili oldu” diye konuştu.

“Tarihi yarımada için önemli bir yatırım”

Swiss International'ın yatırımının tarihi yarımada için önemli bir girişim olduğunu belirten Kube Gayrimenkul CEO'su Ruşen Baltacı ise, “İstanbul'un merkezi konumundaki Sultanhamam yeni cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. İş ortaklarımız bu bölgede büyüme konusunda çok istekli. 2. Vakıf Han ile başlayan iş birliğimiz kısa sürede yeni anlaşmalarla devam edecek” dedi.

Murat Ergin - Uğur Çetin