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Tarihi zirve başladı! NATO liderlerinden aile fotoğrafı

Tarihi zirve başladı! NATO liderlerinden aile fotoğrafı
Tarihi zirve başladı! NATO liderlerinden aile fotoğrafı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi İspanya’nın Başkenti Madrid’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’ın açılış konuşması ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi üye devletlerin liderleriyle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi İspanya'nın Başkenti Madrid'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet etti. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Stoltenberg ev sahipliği nedeniyle İspanya'ya teşekkür ederek, "Bu zirve, Rusya ve Çin gibi otoriter ülkeler nedeniyle daha rekabet dolu ve tehlikeli bir hal alan ve uluslararası düzenin tehdit altında olduğu bir dünyada NATO'yu güçlendirmek için bir fırsat olacak. Gelecekteki güvenliğimiz için yeni NATO stratejik konseptini kabul edeceğiz. Savunma kapasitemizi daha büyük bir dinamizm ve kapasite artırımı ile güçlendireceğiz. Bu yeni güvenlik sorunlarına karşı gerekeni yapacak potansiyelimiz mevcuttur" dedi.

"Kapımız açık"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında da konuşan Stoltenberg, "Komşularımızla ve dünyayla işbirliğimizi güçlendireceğiz. İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya davet ederek, NATO'nun kapısının açık olduğunu göstereceğiz. Ukrayna için daha büyük bir destek sağlayacağız. Başkan Zelenskiy'nin de bugün bize katılacağı için mutluyum. Cesur Ukrayna halkı ve ordusu, tüm dünyaya ilham veriyor. NATO müttefikleri Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek. Tarihi bir anda bulunuyoruz. Madrid Zirvesi, büyük bir dönüşüme yol açacak. ABD ve Avrupa ilişkisinin ve ittifakın güçlü kalması için gerekenleri sunacak bir zirve olacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderlerine teşekkür ederim"

Açılış konuşmasında söz alan ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti belirtti. Zirvenin Avrupa'nın güvenliği için önemine dikkat çeken Başbakan Sanchez, “Bu zirveye ev sahipliği yapmak bizim için harika. Çok ama çok önemli bir zirve. Tarihi sayıda ülke katılıyor. Avrupa Birliği ülkeleri NATO üyesi olmasalar bile vizyonumuzu paylaşan ülkeler var. Bu da ortak güvenliğimiz ve ittifakımızın geleceği için çok önemli. Önümüzdeki yılların planlarını ortaya koyacağız. İttifakımızı güçlendirmenin zamanıdır. Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderlerini dün imzaladıkları mutabakattan dolayı tebrik etmek istiyorum. Önemli iki demokrasinin ittifakımıza katılmasının önünü açmış oldular. Bu elbette ittifakımızı da güçlendirecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e de süreçteki katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması hepimiz için çok önemli bir kilometre taşı. Bizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. İspanya için NATO toplantısına ev sahipliği yapmak büyük bir sorumluluk ve onur kaynağı. Faydalı ve olumlu görüşmeler yapacağımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında en ön sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Slovenya Başbakanı Robert Golop'un yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri çerçevesinde Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti.

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