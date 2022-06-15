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Tarihin en eski mesleğinde işsiz yok ama çırak yetişmiyor, 10 yıl sonra yok olacak

Tarihin en eski mesleğinde işsiz yok ama çırak yetişmiyor, 10 yıl sonra yok olacak
Tarihin en eski mesleğinde işsiz yok ama çırak yetişmiyor, 10 yıl sonra yok olacak

Tarihin en eski meslekleri arasında gösterilen ve günümüzde teknolojiye direnen çömlekçilik, çırak yetişmediği için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Toprağa şekil veren çömlek ustası, çırak yetişmemesinden dert yandı.

Tarihin en eski mesleğinde işsiz yok ama çırak yetişmiyor, 10 yıl sonra yok olacak - Tıkla İzle

Edirne'de düzenlenen Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde, eserlerini vatandaşların beğenisine sunan çömlek ustası Selim Çolak, çömlek yapımı gerçekleştirip, vatandaşlara sanatı hakkında bilgiler verdi.
Killi toprağı elleriyle yoğurup şekil veren başta çömlek olmak üzere vazo gibi el emeği ürünler üreten 60 yıllık çömlek ustası Selim Çolak, 10 yıl sonra bu mesleği yapacak usta bulunmayacağını belirterek, çırak yetişmemesinden dert yandı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden atalarının asırlar önce yapmaya başladığı çömlekçilik mesleğini şimdi kendisinin sürdürdüğünü anlatan Çolak, çömlekçilik mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Çömlek ustası Çolak, çırak yetişmediği için el ile üretilen çömleklerin yerini fabrikalarda üretilen ürünlerin alacağını söyledi.

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