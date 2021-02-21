Tarihin ilk apartmanlarından biri: 3 bin yıllık Avdalaz Kalesi

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya sınırlarında bulunan Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü kısmında kalan Avdalaz Kalesi, özellikle yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Tüf kayaya oyularak çok katlı ve çok odalı olarak sarnıçlı bir kaya kütlesi şeklinde olan yapının yerleşim yeri olarak kullanıldığı biliniyor.

Çok katlı yapısı ile adeta tarihin ilk apartmanlarından olan yapının Frigler döneminde kale olarak kullanıldığı biliniyor. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki yapıya merdiven ile içeriden çıkılıyor. Halk arasında 10 katlı olarak bilinse de yapı 5 kattan ve her katta çok sayıda odadan oluşuyor.

Gezilip görülmeye değer, gerçekten önemli bir eser

Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, kalenin halk arasında 10 katlı apartman olarak bilindiğini ifade etti. Yılmaz, kalenin Frig, Roma, Bizans döneminde kullanıldığını kaydetti. Kalenin bölgeye gelen özellikle yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlatan Yılmaz, “Gezilip görülmeye değer, gerçekten önemli bir eser. Turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Pandemi nedeni ile durgun olsa da günlük 200-250 arasında yerli ve yabancı turist geliyor. İnşallah köyümüzü daha fazla tanıtıp daha çok turist gelmesini sağlayacağız. Turistler Afyon'da böyle gizemli bir yeri görünce şaşırıyorlar. Bölge tarihi, doğası ve havası ile görülmeye değer bir yer” diye konuştu.

Hayati Kanat - Lokman Akıncı