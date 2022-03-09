Tarık Aksar: 'Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyoruz'

Spor Toto 1. Lig'de 58 puanlı lider Ankaragücü'nün ardından 55 puanla ikinci sırada bulunan ve en yakın rakibine 9 puanlık fark atarak Süper Lig yolunda önemli bir avantajı elinde bulunduran Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalar yaptı. Gelinen noktada önemli bir başarı yakaladıklarını ve bunun planlamasını da geçen sezonun ikinci yarısında yapmaya başladıklarını kaydeden Aksar, “O zaman pandemi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadık. Daha sonra geçen sezon Recep hocamızla ikinci yarıya başladık. Aldığımız puanlarla play-off'u kıl payı kaçırdık. Aynı takımı koruyarak bazı takviyelerle başarıyı yakalamak için kurulmuş bir takımdı bu. Beklediğimizin karşılığı aldık mı, evet aldık. Ama daha halen daha 9 maçımız var. İnşallah en iyi şekilde temsil ederek takımımızı, Süper Lig'e çıkmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu olayı taçlandıracağımızı düşünüyoruz”

Süper Lig'e çıkmak için güzel bir hava yakaladıklarının altını çizen Başkan Aksar, “Takımda herkes birbirine çok inanıyor, güveniyor. Tabii ki bütün takımların gönlünde Süper Lig'e çıkmak var. Ama biz 4'te 3'lük tarafını bitirdik. Önümüzde 9 maçlık bir periyot kaldı. Bu periyot için de ekip olarak kenetlendik. Kolay maç yok ama en son Ankaragücü maçından sonra biraz daha rahatlayacağız. Tabii şans da bize bazen yardımcı oluyor ama gerçekten iyi bir takımız. Sistem takımıyız. Kenetlenmiş bir takımız. Önümüzde oynayacağımız maçlardan yeteri kadar puanları alıp Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyoruz. Bu sistemde Recep Uçar hocamızın, ekibinin, futbolcuların, malzemecinin, burada çalışan tüm arkadaşlarımızın çok büyük desteği var. Gerçekten biz buna kilitlendik. Her maçı farklı düşünerek ilerliyoruz. Allah nasip ederse Süper Lig'i zorlayacağımızı, büyük bir aksilik olmazsa da bu olayı taçlandıracağımızı düşünüyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Recep hocayı bırakmayı düşünmüyoruz”

Recep Uçar'ı daha önce teknik direktörlük deneyimi olmamasına rağmen takımın başına getirerek radikal bir karar aldıklarını da belirten Ümraniyespor Başkanı Aksar, “Recep hoca her ne kadar teknik direktörlük yapmasa da yardımcı hocalıklarını biliyoruz. Recep hoca Ümraniye'nin yetiştirmiş olduğu bir evlat. Kendini Başakşehir ve Beşiktaş'taki başarılarında da takip ettik. Baktığımızda gerçekten bir risk aldık. Herkes; ‘emin misin' dedi. ‘Ben inandığım insanlarla yola çıktım, inandığım insanlarla bu işi bitiririm. İyisi, kötüsü bana ait' dedim. Bu riski alarak Recep hocamızı göreve getirdik. Bizi hiç yanıltmadı. Hep üzerine koyarak devam etti. Hem takıma bir ağabey, hem bir teknik direktör hem de bir kardeş oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Ben buraya her sabah erken gelirdim. Ama artık Recep hoca benden erken geliyor. Bu işi sahiplendi. İşini de severek yapıyor. Hedefleri olan bir arkadaşımız. Onunla yürüyecek daha çok yolumuz var. İnşallah bu dönem Süper Lig'i yakalarsak, orada da beraberiz. Kendisi çok güzel bir teklif alırsa, özellikle Avrupa'dan, belki o zaman bırakırız. Recep hocayı bırakmayı düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

“Recep Uçar'ın hedefi Avrupa'da takım yönetmek”

Tarık Aksar, Teknik Direktör Recep Uçar'ın önce Süper Lig, daha sonra da Avrupa'da bir takım çalıştırma hedefi olduğundan bahsederek, şunları söyledi:

“İlk görüştüğümüz zaman Recep hocaya; ‘beklentin ne?' diye sordum. ‘Ben burada başarılı olup, Süper Lig'de hocalık yapmak, daha sonra da Avrupa'da bir takım yönetmek isterim' dedi. Biz de hocamızın başarılarına katkı sağlamak için hiçbir işine karışmıyoruz. Bütün yetkiyi ona verdim futbolla, oyuncularla ilgili. Oturup istişaremizi yapıyoruz, en sonunda kararı hep birlikte veriyoruz. İnşallah hep beraber bu işi göğüsleyeceğiz. Daha sonra hocamızla Süper Lig'de devam etmeyi düşünüyoruz. Hocamız bizimle kalmak isterse sonuna kadar devam ederiz. Ama çok güzel bir teklif gelirse onun da önünü açarız.”

“Karakterli futbolcular aldık”

Recep Uçar'ın, Türk, dünya ve Avrupa futbolunu iyi bildiğine dikkat çeken Başkan Aksar, “Daha önce Başakşehir'deyken bulup aldırdığı futbolcularla Başakşehir başarı yakaladı. Biz de hocamızın daha önce çalıştığı, takip ettiği, her şeyden önce karakterli futbolcular aldık. Takımda sıkıntı oluşturmayacak, takımı sürükleyecek oyuncular. Nitekim de o havayı yakaladık. Kimse birbirinin açığını aramıyor, herkes birbirinin açığını kapatıyor. Güzel bir kadro oluşturduk, hocanın engin tecrübeleriyle bu işi bu konuma getirdik” dedi.

“Kartal, Atakan, Hasic'in bize çok faydası oldu”

Beşiktaş'ın daha fazla süre almaları için Ümraniyespor'a kiraladığı Kartal Kayra, Atakan Üner ve Hasic'in takıma verdiği katkıyı da anlatan Tarık Aksar, “Bizlere kiraya verdikleri zaman bizden oynatmamızı istiyorlar. Biz de bu futbolcuları oynatmak için alıyoruz. Tanıdığımız futbolcular, geçen sezon da bizimle birlikte oynadılar. Bu kardeşlerimizin bize iki sezondur çok faydası oldu. O nedenle Beşiktaş'tan istedik. Beşiktaş Kulübüne de teşekkür ediyorum. Bizi hiç kırmadılar. Onlarla inşallah daha iyi yerlere geleceğiz” diye konuştu.

“VAR, yüzde 75 kulüplerin yararına oldu”

Gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de hayata geçirilecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle alakalı görüşlerini bildiren Başkan Tarık Aksar, uygulamanın lige geliş zamanını doğru bulduğunu söyledi. Aksar, “Çünkü bu sistemin oturması lazım. Bir de 1. Lig olarak bizim altyapılarımız yetersiz. Bu altyapının oluşturulmasından sonra gelmesi lazımdı. Federasyonumuz da açıklama yapmıştı, 2022-2023 sezonunda geliyor. Çünkü hakemler bazen gözlerinde kaçırıyor. Haksız yenen veya atılan bir gol, bunlar minimuma indiriliyor. Seyrettiğim kadarıyla da Süper Lig'de gelişmeye başladı. Takımların mağdur olmaması için güzel bir uygulama. Eleştirilere gelince, insanlar kaybettiği zaman eleştirmeyi seviyor. VAR bence yüzde 75 kulüplerin yararına oldu. Tabii ki eksikler vardır. Zaman içinde daha çok kullanıldıkça, daha fazla faydalı olacağını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Hakemler de insan, gözden kaçırabiliyor”

Hakemlerin, VAR kullanımında gelişmesi gerektiğine de vurgu yapan kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, “Hakemleri hepimiz eleştiriyoruz ama onlar da insan, gözden kaçırabiliyor. Bizim oturarak seyrettiğimiz pozisyonlarda yan yana iki kişi farklı karar verebiliyor. Hakemlerin de anlık kaçırma pozisyonları olabilir. Hakemlerimizin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hata olur ama VAR sistemiyle hatalar minimize edildi. İnşallah hakemlerimiz bu olayı biraz daha geliştirip en minimum yanlış kararlarla ligi bitiririz. VAR sisteminin de gelmesi bu açıdan iyi oldu, dışarıdan bir göz izliyor. Yüzde 75-80 doğru kararlar alınıyor” açıklamalarında bulundu.

“Naklen yayın gelirleri bizim gibi liglere yetmiyor”

Naklen yayın gelirlerini kulüpler açısından, ‘can suyu' olarak nitelendiren Tarık Aksar, Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın haklarına ilişkin devam eden sürecin sorulması üzerine ise, şunları dile getirdi:

“TFF, kulüplerimizin kendini en iyi şekilde idame ettirebilmesi için pazarlıkları sürdürüyor. TFF istiyor ki takımlar kendi kendine yetebilsin. Futbol kulüplerinin en büyük geliri; naklen yayın gelirleri. Bu naklen yayın gelirleri de bizim gibi liglere yetmiyor. Kendi yağımızda kavrulamıyoruz. Bizim için bir can suyudur bu. TFF, Süper Lig'de bu gelirleri eşit haklarla tüm kulüplere dağıtmak istiyor. Bu doğru bir yaklaşım. 3-4 takıma bu para dağıtılırsa Türk futbolu tamamen biter. 3-4 kulüp dışında hiçbir takım futbolcu yetiştiremez, transfer dahi yapamaz. Naklen yayın gelirleri bizim için gerçekten çok değerli. Federasyon başkanımızın da bu işi en iyi şekilde halledebileceğine inanıyoruz.”

Ümraniye Spor Köyü projesi

Başkan Tarık Aksar, Ümraniye Belediyesi'nin öncülük ettiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürütülen Ümraniye Spor Köyü projesi kapsamında kulübün 10 bin kişilik yeni yuvasına kavuşacağının müjdesini verdi. Projenin detaylarını anlatan Aksar, “Burası toplamda 580 dönüm bir alan. Bunun üzerinde Ümraniye Cezaevi ve bizim tesislerimiz var. Bunu Cumhurbaşkanımızın ve Spor Bakanımızın onayıyla burada 33 branşta ‘Spor Köyü' kurulacak. Bizim de Ümraniyespor olarak statlarımız, altyapı tesislerimiz ve Ümraniye Akademi olarak sahalarımız yapılacak. Stadımız yenilenecek. Bizim insanlarımıza spor yapma imkanı tanıyacak. Burada 500 gencimize sahip çıkarken tesislerimiz bittiği zaman en azından bin gencimize sahip çıkacağız. Tüm İstanbullu gençlerimize spor yapma imkanı sağlayacağız. Gençlerimizi spora, müziğe yani farklı branşlarda uğraşlara yönlendirmemiz lazım. Yoksa çocuklarımız bir şeylerle uğraşmadığı zaman farklı yerlere kanalize olabiliyorlar. O yüzden biz gençlerimize sahip çıkacağız, ülkesine milletine faydalı bireyler yetiştirmeye çalışacağız” dedi.

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Süper Lig'e çıkmaları matematiksel olarak belirlendiği takdirde stat yapımına hemen başlayacaklarını ve yeni sezonda maçlarını burada oynayacaklarını da belirtti.

Uygar Aydın - İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın

