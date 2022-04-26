Tarık Aksar: 'Süper Lig'e çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz'

Spor Toto 1. Lig'de 66 puanlı lider MKE Ankaragücü'nün ardından 63 puanla ikinci sırada yer alan ve en yakın takipçisi Bandırmaspor ile arasındaki puan farkını 8'e çıkararak Süper Lig yolunda büyük bir avantajı cebine koyan Ümraniyespor, artık gün sayıyor.

Gelecek hafta Bandırmaspor'un puan kaybetmesi ve Ümraniye ekibinin 3 puan alması durumunda hem Ümraniyespor hem de Ankaragücü bir üst lige yükselmeyi garantileyecek. Bu ihtimal dışında ise kırmızı-beyazlılar, diğer müsabakaların sonuçlarına bakmadan son 4 haftada hanesine 5 puan yazdırması halinde de adını Spor Toto Süper Lig'e yazdıracak.

Tüm bu ihtimallere dair İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, "Matematiksel olarak kesinleşmeden bir şey diyemeyiz tabii ama Süper Lig'e çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu hafta da garantileme ihtimalimiz var. Şampiyon olduğumuz takdirde kutlama programlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

"Recep hoca ile devam edeceğiz"

'Süper Lig'e çıktığınız takdirde Recep Uçar ile yola devam edecek misiniz?' sorusuna da Aksar, "Recep hocayı bırakmayı düşünmüyoruz. Yürüyecek çok yolumuz var. Süper Lig'e çıkarsak orada da beraberiz" cevabını verdi.

"Stat yapımına hemen başlayacağız"

Spor Toto Süper Lig'i garantiledikleri an yeni stat yapımına hemen başlayacaklarını söyleyen Başkan Aksar, "Eğer yeni sezona yetişmezse de mevcut stadımızı elverişli hale getirip maçlarımızı yine burada oynayacağız" diyerek sözlerini noktalandırdı.

Uygar Aydın